Michelle Hunziker, in quarantena con Aurora e la figlia di Pino Daniele

25 aprile 2020 a

a

a

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti: quarantena a Bergamo insieme a Sara, la figlia di Pino Daniele. La presentatrice svizzera è infatti a Bergamo, insieme col marito Tomaso Trussardi, le figlie Sole, Celeste, Aurora e il fidanzato della primogenita Goffredo. Con loro anche Sara, amica di Aurora fin da bambina. Lo scrive Gossip e tv.

"Cretini, pirla". Michelle entra in stanza e li trova svestiti, tradimento in casa Hunziker: il compagno della figlia e la sua amica...

“Quando abbiamo saputo che il Coronavirus era arrivato in Italia ho subito voluto riunire la famiglia nella stessa casa. Mi dispiace solo per mia mamma, che mi manca da morire, ma per proteggerla ho preferito lasciarla nel suo appartamento. Sara, la migliore amica di Auri, si era appena trasferita a Milano. Non potevo certo lasciarla da sola“, ha dichiarato Michelle Hunziker al settimanale F. “Abbiamo deciso di restare a Bergamo perché abbiamo uno spazio esterno per le bambine e anche per senso di appartenenza: molti amici bergamaschi hanno avuto dei lutti, vogliamo dare un segnale di vicinanza".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.