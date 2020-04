Adriana Volpe, addio Mediaset: ufficiale, ecco con chi passa (e quando la vedremo in tv)

28 aprile 2020 a

Adriana Volpe saluta Mediaset. Dopo il Grande Fratello vip, che l’ha vista tra le protagoniste con la leadership in mano, vira e approva a Tv8. Un programma del mattino. Informazione e intrattenimento con Alessio Viola, che è uno dei conduttori di Skytg24 (si tratta di un format targato Sky). Una vera doccia ghiacciata per tutti, visto che si ipotizzava un programma Mediaset. Ma non è stato così. La Volpe sembra che si sia già messa al lavoro per il nuovo contenitore. Non si sa la data di inizio, la tipologia di format e la fascia oraria (che sarà quella del mattino). Per adesso sono certi i due conduttori. Dalle ultime indiscrezioni, però, pare che Mediaset abbia proposto la fascia del sabato alle 12 alla Volpe. Potrebbe aver rifiutato preferendo una trasmissione quotidiana. Il salto è stato fatto. Ma qualcuno vocifera che possa ritornare a Cologno da settembre. Non si sa. E’ un’indiscrezione.

