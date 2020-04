Striscia la Notizia, Bianca Guaccero e Ilary Blasi, il passato che nessuno conosceva: "Insieme a 14 anni, su quel treno..."

Francesco Fredella 29 aprile 2020 a

Incontro strano. Molto singolare, che segna la vita di Ilary Blasi e Bianca Guaccero. Si incontrano per la prima volta in treno e la loro vita percorre due binari paralleli. A Jonathan Kashanian la Guaccero racconta quel primo incontro. “Quando avevo 14 anni, un giorno fui chiamata per fare un provino per Striscia la Notizia. Sono salita su un treno con mia madre e siamo andate prima a Roma e poi il giorno dopo a Milano. Sono scesa dal teno, mi sono seduta al mio posto e ho letto il mio copione. A un certo punto si è seduta difronte a me una ragazza bellissima e biondissima. Era Ilary!”, dice la Guaccero.

Poi la conduttrice, a “Pronto Detto Fatto” - il nuovo format on line - dice a Jill Cooper che non vuole dimagrire: “Non voglio dimagrire, voglio tonificare. Ho bisogno della potenza. Io sono convinta che l’attività fisica faccia iniziare bene la giornata. Serve per attivare il motore interno. Avere una muscolatura importante aiuta a prevenire i dolori alla schiena”, conclude.

