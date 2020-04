Adriana Volpe, a 46 anni la foto "senza trucco e senza inganno" fuori dal GF Vip: uno schianto da far impazzire Andrea Denver

27 aprile 2020 a

Una foto al naturale di Adriana Volpe che, immaginiamo, avrà fatto andare in brodo di giuggiole il povero Andrea Denver. Uscita dal Grande Fratello Vip in anticipo per il gravissimo lutto che ha colpito la sua famiglia (il suocero è morto in Svizzera per coronavirus), la conduttrice starebbe attraversando un momento difficile con il marito Roberto Parli, confermato anche dal fatto che i due stanno trascorrendo la quarantena da separati. Forse anche per ritrovare la serenità, la bellissima 46enne ha deciso di pubblicare su Instagram una propria foto senza trucco e senza inganno, acqua e sapone. Splendida, in ogni caso.

"Ho deciso di scattarmi una fotografia senza filtri e senza trucco. Come al solito se faccio un selfie dallo specchio non si capisce mai dove guardo. Ma a non importa. Come dice Alessia Marcuzzi #iosonolamialuce. Tutti noi siamo belli esattamente per quello che siamo”, scrive la Volpe taggando la Marcuzzi, che pochi giorni fa aveva fatto lo stesso. Tanti vip hanno commentato complimentandosi Adriana. Tra questi però non c'è Denver, il giovanne modello che si è invaghito di lei durante il GF Vip. Chissà, magari si sarà affrettato a "salvare" lo scatto della sua amica, in uno slancio di romanticismo.

