Domenica In, Mara Venier e lo sfogo contro Ilaria Capua: "I nonni li hai ammazzati"

06 maggio 2020 a

a

a

Dopo un lungo lockdown, Mara Venier ha visto suo nipote. E poi la conduttrice di Domenica In ha raccontato le sue emozioni e si è sfogata in un'intervista a Il Giorno: "Erano due mesi e mezzo che non lo vedevo. L' ho incontrato indossando la mascherina, si è un po' spaventato perché non mi aveva mai visto con la protezione. Diciamo che è rimasto un po' sulle sue. Sono rimasta con lui mezz'oretta, naturalmente senza baci, senza abbracci. La gioia di rivederlo anche se a un metro di distanza è stata grandissima", premette. Dunque, le chiedono cosa ne pensi di ciò che aveva detto Ursula von der Leyen, che aveva suggerito agli anziani di stare chiusi in casa fino a dicembre: "Mi sembra una follia. Intanto stiamo e vedere come vanno le cose. Credo che a tutte le età bisogna essere responsabili e prendere le giuste precauzioni". Ma la mitica Zia Mara ne ha anche per la virologa Ilaria Capua, la quale ha sostenuto che dopo il coronavirus il rapporto tra nonni e nipoti non sarà mai più lo stesso: "La stimo molto. Ma quello che ha detto è stato un colpo al cuore. Siamo già così avviliti, preoccupati, disperati... - rimarca la Venier - Sentirsi dire che il rapporto tra nonni e nipoti non sarà mai più lo stesso, è stata una cosa molto forte, una vera mazzata. Certe considerazioni andrebbero dette in un altro modo. C' è stata un'autentica sollevazione da parte di tutti i nonni, l'ho detto anche a Domenica in. Il giorno dopo lei stessa da Floris ha detto so che i nonni sono arrabbiati. E ci credo: tu li hai ammazzati, i nonni, con questa frase. Bisogna avere un minimo di sensibilità e delicatezza", ha concluso Mara Venier.

Domenica In, che disastro con Iginio Massari: come lo chiama Jerry Calà, gelo siderale da Mara Venier

Domenica In, Mara Venier fuori controllo: vuole fare la crostata con il pollo, delirio su Rai 1

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.