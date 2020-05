Mediaset, l'impensabile rivelazione di Paolo Bonolis: "A volte sono anche cazzotti"

06 maggio 2020 a

Paolo Bonolis lontano dalla tv, ma vicino ai social. "Non è il mio habitat naturale", mette subito nero su bianco il conduttore in quarantena che precisa: "Si tratta di un modo per andare incontro a una richiesta di mia moglie (Sonia Bruganelli ndr) e della sua Sdl Tv, ma anche un modo per rompere la monotonia di queste giornate”. Bonolis, in un'intervista a Fanpage.it, non evita di parlare del tema più dibattuto: i suoi rapporti con Mediaset, che negli ultimi tempi sembrano un po' compromessi.

“Non ho mai avuto problemi a dire all’azienda con cui lavoro quando non ero d’accordo con le scelte fatte - ammette il conduttore di Avanti un altro -. È una cosa normalissima tra persone che si amano". Anche gli screzi sono parte del lavoro: "Con Mediaset si discute, a volte sono d’accordo e altre no, talvolta sono carezze, in altri casi cazzotti. Ho avuto con loro scontri come li ho avuti quando ero in Rai. Io non sono un aziendalista a prescindere, devo rendere conto a un contratto, ma anche a me stesso". Contratto, quest'ultimo, che ha firmato ben 59 anni fa.

