Pomeriggio 5, Barbara d'Urso e il giallo della foto con Massimo Troisi

Compleanno in tv. Caffeuccio, puntuale nel pomeriggio, torta e un coro con milioni di italiani da casa che cantano: “Tanti auguri”. Barbara D’Urso compie gli anni e festeggia in diretta con il suo amatissimo pubblico. Ovviamente strizzando l’occhio allo share con colpi stellari. Ma ai suoi fan non è sfuggita, ieri, la foto con Mauro Berardi, il suo ex con il quale ha avuto due splendidi figli, che ha scatenato un vero giallo. Adesso risolto. La d’Urso, con un nuovo post e una nuova foto, ha sciolto ogni dubbio.

“Mauro Berardi compie gli anni il 7 maggio, io compio gli anni il 7 maggio. E qui era il 7 maggio del 1982”, scrive la d’Urso rispolverando una foto storica con Massimo Troisi. Che diceva: “Adesso vi dovete sposare. Non ci siamo mai sposati, ma ci siamo amati molto e abbiamo fatto due meravigliosi figli”, conclude Barbarella. Oggi è una giornata speciale per lei e per il suo pubblico.

