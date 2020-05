Che tempo che fa, l'ultima puntata di Fabio Fazio? Giallo in Rai, circolano strane voci...

24 maggio 2020 a

Tra poche ore, in onda su Rai 2, l'ultima puntata della stagione di Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio. Uno dei pochi format a non essersi mai fermato per coronavirus, che ha insomma rispettato la tabella di marcia. Infatti, è anche uno dei pochi programmi Rai che termina nel giorno previsto prima della pandemia. E come fa notare TvBlog, quest'ultima puntata "sembra quasi un saluto anticipato", uno dei pochi finali regolari di questa stagione televisiva. Un finale, per altro, condito da un giallo: Fazio, infatti, il prossimo anno inizierà l'ultimo anno di contratto che lo lega alla Rai. Che ne sarà di lui? Alcune voci lo danno di ritorno su Rai 3, anche se la seconda rete non vorrebbe privarsene poiché gli ascolti di Che tempo che fa sono solidi. Insomma, un futuro tutto da scrivere. Ovviamente solo dopo l'ultima imminente puntata.

