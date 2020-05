Massimo Ghini si candida a sindaco di Roma: "Serve un capitano del Pd, un campione del sacrificio. Sono pronto"

31 maggio 2020 a

a

a

L'attore Massimo Ghini è pronto a candidarsi a sindaco di Roma. «A questa città» dice all'AdnKronos «serve un candidato vero, un campione del sacrificio, un capitano o una capitana, che vada a stimolare quella che è l'anima migliore dei romani. Se non c'è, mi candido io».

L'attore spiega di aver già assunto diverse responsabilità, di essere stato già stato segretario comunale e membro del Cda della Festa del Cinema, inoltre conferma la sua fiducia nel Pd, «ma noi del Partito democratico questa volta dobbiamo far uscire fuori un candidato che faccia avvertire a Roma, la sua empatia e la voglia di lavorare, di sacrificarsi, che sappia essere duro con chi non rispetta questa città, a cominciare dai Rom. Non si tratta di rompere alleanze di governo, ma di tirare fuori qualcosa di forte. Se la sinistra non presenta un candidato con carisma, un campione del sacrificio».

“È solo la punta dell'iceberg”. Palamara, le cene con Pignatone e il Pd “miracolosamente indenne”: subito un'inchiesta parlamentare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.