Loredana Lecciso, la compagna di Al Bano pubblica sui social una foto super sexy

Incanta ancora una volta: Loredana Lecciso sui social pubblica una foto che non sfugge a nessuno. In campagna, sicuramente nelle Tenute di Cellino, la compagna di Al Bano è super sexy. Gambe da far girare la testa, sguardo seducente. Ora Loredana, che ha confessato di vivere un bellissimo amore con Carrisi, è al settimo cielo. La sua quarantena è stata dolcissima perché Al Bano - che per la prima volta si è visto costretto a cancellare ogni impegno - è rimasto con lei a casa. Passeggiate su passeggiate nel bosco, coccole e calore della famiglia. Ma adesso questa foto - super sexy - infiamma la Rete. Loredana riceve un botto di like.

