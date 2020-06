Asia Argento sfigurata, l'appello: "Volete vedere il dolore? Ho bisogno di aiuto"

09 giugno 2020 a

Paura per Asia Argento, che si spende in un messaggio disperato sui social. "Non c'è bisogno di filtri", premette in calce a una foto in cui si mostra molto sofferente, quasi sfigurata. L'attrice ricorda la morte di Anthony Bourdain, il cuoco morto suicida e che all'epoca era fidanzato proprio con lei, morì l'8 giugno 2018. "Volete vedere il dolore? Ecco il dolore. Due anni senza il mio amore", aggiunge la Argento. E ancora, prosegue: "Non mi vergogno a mostrare il mio dolore. Ho bisogno di aiuto. Provo un mare di tristezza". Insomma, una esplicita richiesta d'aiuto in un momento in cui il dolore sembra avere la meglio su di lei.

