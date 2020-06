Stefano De Martino, bomba prima di Made in Sud: "Al pacco non ho mai rinunciato"

Francesco Fredella 16 giugno 2020 a

Rewind. Stefano De Martino, uno dei ballerini più amati dal pubblico, si racconta a W l’Italia su RTL102.5 (la radio più ascoltata d’Italia). “Il pacco di provviste dal sud non è mai mancato”, racconta De Martino in diretta. Scherza su un tipico modo di fare del sud che piace a tutte le mamme. E non solo. Appuntamento importante per De Martino che è alle prese con lo show comico su Rai 2. “Questa sera si torna sul palco di Made in sud. Edizione dieci. Per noi è un ritorno significativo”, racconta Stefano. “Tornare in studio è stato come riaprire una casa-vacanze. Tutto a norma e sanificato. Ma saremo senza pubblico con il cast in platea. Non sarà totalmente vuoto”, continua Stefano. “Avremo anche l’applausometro con gli applausi di seconda mano. Ma ci saranno tanti ritorni e novità. Non perdetelo”. Un’edizione piena di talenti, come ha raccontato Fatima Trotta (alla conduzione con De Martino). Ci sarà Bigio Izzo, attesissimo, ma anche Lello Arena.

