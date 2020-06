Scialpi annuncia il ritiro e attacca Fiorella Mannoia & Co: "Gentaccia, ogni occasione è buona per mostrare il proprio ego"

18 giugno 2020 a

Ritiro dalla musica. Ritiro con polemica, quello annunciato da Scialpi su Facebook: "Dopo un periodo di grande travaglio dovuto a numerose cause ho finalmente preso la decisione di ritirarmi dalla musica alla fine del 2020". Poche parole per dire addio, quelle di Giovanni Scialpi, 58 anni compiuti a maggio, che dal 2012 ha cambiato il nome d'arte in Shalpy. "Ho deciso di smettere perché non riesco più ad andare avanti", annuncia il cantante che salì alla ribalta negli anni Ottanta. E intervistato dal Messaggero, aggiunge: "Sì, ho deciso di smettere: così non riesco ad andare avanti. Negli ultimi tempi ho dovuto affrontare la fine di un matrimonio e anche gravi problemi di salute: dal 2015 vivo con un pacemaker, per problemi cardiaci. Insomma, sono un caso umano. Ma non ho voluto fare proclami come fanno le varie Laura Pausini, Fiorella Mannoia, Tiziano Ferro". Cosa c'entrano loro?, gli chiedono. "Gentaccia. Non si fanno sfuggire un'occasione per poter mostrare il proprio ego. Il fatto è che in Italia se non hai le giuste conoscenze, sei fuori dai giochi. Come me". E ancora: "Se non fai parte del giro giusto, non hai accesso a canali come il Festival di Sanremo, Amici, programmi tv di successo, prime serate. Devi produrti da solo, organizzare concerti in piazza. E non guadagni una lira". Come detto, un ritiro con grande polemica. Ammesso e non concesos che questa volta sia davvero un ritiro definitivo.

