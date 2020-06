Al Bano Carrisi demolisce Giuseppe Conte: "Una vita senza musica?", premier da cacciare

16 giugno 2020 a

Per Al Bano Carrisi, il primo concerto dopo mesi di lockdown. Si è tenuto a Taranto, finalmente sul palco, con un pubblico selezionato composto da 200 tra medici, infermieri e operatori sanitari che in questi mesi hanno combattuto il coronavirus. Un concerto che si è tenuto nella serata di lunedì 15 maggio. Insieme a Carrisi, sul palco anche Renzo Rubino e il tenore Gianluca Terranova. E a questo concerto, a questo tentativo di tornare alla normalità, ha dedicato un servizio Tagadà, il programma di Tiziana Panella del pomeriggio su La7. E, ovviamente, ai microfoni ecco anche Al Bano Carrisi, da tempo molto critico con il governo di Giuseppe Conte per come ha gestito l'emergenza per gli operatori dello spettacolo. E l'artista di Cellino San Marco, ovviamente, torna all'attacco. Una frase, allusiva, per demolire il premier: "La vita senza musica è un errore", afferma Al Bano. E a premier Conte fischieranno le orecchie...

