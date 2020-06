Asia Argento, bordate contro Morgan: "Droga, come si era ridotto. Io e mia figlia..."

18 giugno 2020 a

La risposta di Asia Argento alle accuse di Morgan è tostissima. Quest'ultimo la aveva accusato di picchiarlo mentre lui dormiva, "mi picchiava durante il sonno. Nella notte mi tirava i pugni in faccia". E ospite di Barbara D'Urso, la Argento risponde al fuoco: "Morgan? Ha un disturbo narcisistico. Lo ho lasciato perché si drogava", picchia durissimo. E ancora: "Ma ti pare che io lo picchiavo? E perché avrei dovuto? Prima di tutto io la notte dormo". E ancora: "Morgan è una persona affetta da disturbo narcisistico che non può essere aiutata a meno che lui non cerchi aiuto. A me ormai non mi fa più caldo né freddo - rivela -. Era dimagrito tanto perché abusava di sostanze per questo io sono andata via insieme a mia figlia", ha accusato Asia Argento. E ancora: "Non è mai colpa sua, è sempre colpa di qualcun altro. Prima ero stata io a togliergli la casa, a mandarlo sul lastrico ora è la sua ex ragazza ad avere la colpa". Impietosa nei confronti di Morgan.

