Temptation Island, "guai a farsi toccare": il diktat di Antonella Elia

Francesco Fredella 20 giugno 2020

“Non deve farsi toccare nemmeno la mano o i piedi”: esordisce così Antonella Elia nel video per Temptation island (in onda tra poche settimane). Adesso ci riprovano. Ovviamente in televisione. Davanti a tutto il popolo dei reality che ha conosciuto Pietro Delle Piane durante il Grande Fratello Vip di Antonella Elia. Quelle foto paparazzate di Pietro con la sorella di Asia Argento (con cui avrebbe avuto un flirt in passato). Una bufera che ha permesso a Delle Piane, durante il reality della Elia, di salire alla ribalta. Ospitate e liti in tv. Ora il posto a Temptation island. Ovviamente in coppia con Antonella.

