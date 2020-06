Ilenia Petracalvina, la rivelazione a La vita in diretta: dal cuore di Mediaset, l'incoronazione per la giornalista Rai

27 giugno 2020 a

a

a

Desidero ringraziare tutte le televisioni pubbliche e private che, in occasione dei 100 anni dalla nascita di Alberto Sordi, lo hanno proposto in molti suoi film. Ho visto con piacere cicli interi. Ho visto un film di Sordi con De Sica in America che mi era sfuggito. Ho visto, in realtà, quanto era bravo, bravissimo, grandioso Alberto Sordi e come ha saputo raccontare l'Italia e gli italiani. Non vedo, al momento, possibili analoghe celebrazioni. C'è una nuova leva di giornaliste televisive decisamente interessante. Penso a Giorgia Cardinaletti del Tg1, che sulla pandemia ha fatto servizi molto interessanti. È brava Ilenia Petracalvina che per mesi ha dato, dalla Protezione Civile, all'interno de La vita in diretta, tutti i dati del contagio. Brava Stefania Pinna, che lavora a SkyTg24, e che, come Veronica Voto, Tonia Cartolano, Valentina Bendicenti, sa fare questo mestiere in quel telegiornale.

"Matano? Smarrimento". Caos a La Vita in Diretta, la rivolta di 14 inviate e autrici: Lorella Cuccarini, si ribalta tutto?

È partita bene la nuova edizione di Made in Sud, con Stefano De Martino e Fatima Trotta. Sono bravi anche Biagio Izzo e gli altri comprimari. Made in Sud va in onda il martedì su Raidue, la sera ed è la prova di come, con idee e bravi interpreti, ancora si possa fare il varietà. Il varietà è pressoché scomparso e Made in Sud è la riprova che è realizzabile, specialmente se lo circoscrivi al Mezzogiorno, ad una zona precisa, con passato e tradizioni. Segnalo su Italia Uno il giovedì alle 12.05, Tessa Gelisio con Cotto e mangiato - Il menù.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.