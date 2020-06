Adriana Volpe, il retroscena sul Grande Fratello Vip: "Denver galantuomo, con Cucuzza...". Hai capito Michele?

Roberto Alessi 28 giugno 2020 a

a

a

Modella, attrice e poi conduttrice televisiva. La carriera di Adriana Volpe inizia nel 1992, con Scommettiamo che?, accanto a Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci. Nel 1999 arriva alla conduzione di Mezzogiorno in famiglia e Mattina in famiglia. Dal 2009 è stata conduttrice de I fatti vostri con Giancarlo Magalli, con il quale è stata lotta aperta fino all'abbandono del programma da parte della conduttrice. Recentemente ha partecipato a Pechino Express - nel 2018 - e all'ultimo Grande Fratello Vip. Ha dovuto lasciare la Casa in anticipo a causa del Covid (è mancato suo suocero), ma è stata protagonista del gossip per la complicità con il coinquilino Andrea Denver. A lui piaceva, ma lei non era disponibile poiché sposata felicemente con l'imprenditore svizzero Roberto Parli.

Adriana Volpe compie 47 anni, ecco gli "auguri" pubblici del marito: le voci sulla crisi riprendono forza, giudicate voi | Video

«Da allora non mi sono mai fermata e ho colto l'opportunità di essere pioniera su Tv8 con un nuovo programma dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14. Una grande sfida e spero di portare anche un sorriso, affrontando argomenti di cronaca e attualità». Ma al dunque con Andrea Denver nella casa del GfVip che è successo? «Denver è stato un galantuomo e mi ha sostenuto tanto, Michele Cucuzza è stata una persona eccezionale con cui ho passato momenti bellissimi con grande complicità, abbiamo realizzato tante cenette insieme. È sbagliato parlare di essere ambita tra due uomini, devo dire che mi sono sentita onorata e privilegiata perché mi sono sentita amata dentro la casa, da tutti. Poi certo non puoi piacere proprio a tutti e qualche screzio c'è stato, però se devo tirare le somme sono felice e soddisfatta».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.