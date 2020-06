Lorella Cuccarini, altro schiaffo a Matano? Il saluto a Marco Columbro, bomba sulla Vita in diretta

29 giugno 2020 a

Il primo "commento" pubblico di Lorella Cuccarini dopo la raggelante ultima puntata della Vita in diretta? Un'altra sciabolata ad Alberto Matano che non sarà sfuggita ai più attenti appassionati di tv. Venerdì, la conduttrice silurata dalla Rai (perché, pare, troppo sovranista sponda Lega) si è scagliata con una clamorosa lettera pubblica contro il suo collega, accusandolo di prevaricazioni e maschilismo.

"Le comiche". La Rai è una polveriera. La mezzobusto del Tg1 furiosa con Lorella Cuccarini: "Dopo 10 anni di lavoro insieme..."

Dopo una stagione ad alta tensione, insomma, la situazione è precipitata poche ore prima dell'ultima diretta: in studio, Cuccarini e Matano si sono palesemente ignorati, senza guardarsi mai, di fatto una conduzione in parallelo con l'aggiunta dei saluti e ringraziamenti finali di rito con reciproca omissione. Nel weekend, la Cuccarini ha poi aggiunto il carico pubblicando su Instagram un dolcissimo post dedicato a Marco Columbro, suo storico collega a Mediaset negli anni 90: "Gli anni televisivi vissuti insieme sono ancora tra i più spensierati e felici... Buon compleanno, amico mio! Oggi, è una tappa importante! Grazie per la tua amicizia. Ti voglio bene". Che differenza con Matano: chi vorrà intendere...

