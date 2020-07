Asia Argento, confessioni che gelano il sangue: "Cosa stavo per vendermi, perché devo ringraziare la D'Urso"

07 luglio 2020 a

Una Asia Argento che non ti aspetti. Dettagli intimi, privati e drammatici consegnati in una lunga intervista al fatto Quotidiano in cui è tornata anche a parlare delle violenze subite da Harvey Weinstein. Ma in questo caso la Argento rivela i suoi problemi economici, da cui è riuscita ad uscire grazie anche a Barbara D'Urso, che ha preso a chiamarla nelle sue trasmissioni. Asia spiega che aveva difficoltà nel pagare la rata del mutuo, proprio nel momento in cui era stata allontanata dalla giuria di X-Factor per le accuse di molestie sessuali che le ha rivolto Jimmy Bennett. "Ho pensato di vendere casa – ha ricoradato nell'intervista al Fatto - su cui pago il mutuo, ma devo ringraziare Barbara D’Urso e i programmi come i suoi se mi sono ripresa, altrimenti ero finita. Sono stata costretta a metterci la faccia", ha rivelato la Argento.



