Mara Venier, indiscrezione sulla sua estate: le "signore bene" impazzite, "le conviene scappare"

Pare che Mara Venier abbia deciso di passare l'agosto in Versilia, lei con il marito Nicola Carraro (un mostro di simpatia). Pare che abbia chiesto a una sua amica di trovarle una casa a Vittoria Apuana, una zona allegra di Forte dei Marmi. I versiliesi incrociano le dita, una presenza famosa in riviera è garanzia di ripresa. Le signore bene (noiose come loro sole) già pensano di organizzare cene e rinfreschi per lei. Mara, scappa!

