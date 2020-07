Mara Venier si rimette in piedi, la frase sfuggita sul suo ortopedico: "Il più figo di tutti"

01 luglio 2020 a

Mara Venier si rimette in piedi. La conduttrice di Domenica In, dopo la caduta che l'ha costretta al gesso, torna a muoversi. L'annuncio arriva sul suo profilo Instagram dove esulta: "Oggi dopo 32 giorni il dottor Giovanni Di Giacomo mi mette in piedi... evvivaaaaaa. Pieno piano ricomincio...grazie...al più figo di tutti gli ortopedici". Il tutto corredato da un video che la ritrae con il chirurgo dei vip, noto per la relazione con Heather Parisi, dalla quale ha avuto una figlia. L'uomo si è voluto assicurare del miglioramento di Mara e si è recato direttamente a casa della conduttrice e di Nicola Carraro, il marito. La Venier, che ha chiuso con il botto Domenica In, ora puà dedicarsi a un po' di meritato riposo.

