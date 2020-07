Albano Carrisi in copertina su Gente con Jasmine: "Ego è una canzone diversa da quelle di papà”

Francesco Fredella 11 luglio 2020 a

a

a

Jasmine e suo padre Albano Carrisi sulla copertina di Gente. La piccola di casa Carrisi (nata dall’amore tra Al Bano e Loredana Lecciso) si gode un bagno di popolarità. Da qualche settimana, tra l’altro, sta spopolando con il suo primo singolo Ego. Che piace tantissimo. La cantano davvero tutti.

Albano Carrisi s'illumina, la voce sulla figlia Jasmine e il Festival di Sanremo

Da ieri è trasmesso anche da Radio Zeta (ormai diventata un vero punto di riferimento tra i giovani - e non solo - grazie ad una programmazione musicale pazzesca ricca di novità). Per Jasmine si aprono le porte del successo: la figlia di Al Bano e Loredana sta per iniziare la vita universitaria a Milano ed ha strizzato l’occhio alla musica. Qualche giorno fa ci aveva detto: “Andare a Sanremo tra le nuove proposte? Non riuscirei a dire no”. Insomma, il Festival resta il sogno di tutti. Anche di Jasmine. Che, da rumors, potrebbe “sfornare” nuovi brani. “Non è facile per me proporre una canzone: i pregiudizi sulla figlia d’arte li sento addosso, il confronto con papà è inevitabile ed è un bel peso da sopportare, ma alla fine mi sono decisa”, rivela al settimanale Gente. Con Ego volevo rivelarmi, mostrarmi per come sono, senza filtri, anche a costo di non piacere. È molto diversa dalla musica che canta mio padre, è un rap con una base di stampo classica, eppure mi ha fatto i complimenti. Gli è piaciuto il mio testo: un invito a guardarsi dentro prima che intorno, a non criticare gli altri se non hai nulla dentro di te“.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.