Ana Laura Ribas, da Striscia alI'Isola dei famosi, poi è sparita dalla tv: com'è e cosa fa oggi a 52 anni l'ex volto Mediaset

Per una ventina d'anni, Ana Laura Ribas è stato uno dei volti più amati di Mediaset. Da Ok il prezzo è giusto a Paperissima e Striscia la notizia, la bellissima brasiliana era una presenza quotidiana in tv tra anni Ottanta, Novanta e inizio Duemila. Poi la partecipazione all'Isola dei famosi nel 2004, anni da opinionista nei salotti tv, Infine, l'addio al piccolo schermo: praticamente sparita, da una mezza dozzina d'anni. Il perché lo ha spiegato lei, 52 anni portati splendidamente, in una intervista a FQ Magazine.





"Il telefono non ha mai messo di squillare, sono io che ho smesso di rispondere quando ho capito che questa tv non era più il mio mondo". Il ruolo di opinionista non faceva più per lei: "Ogni volta che tornavo a casa da un'ospitata ero tra il depresso e il triste. Un giorno, 5 o 6 anni fa, ho detto: 'Basta, ho dato'. E mi sono ritirata". Oggi si guadagna da vivere in tutt'altro campo: "Mi occupo da sei anni di un'agenzia di digital e collaboro con diversi brand internazionali e marchi del lusso. Ero davanti a un bivio: continuare a fare l'opinionista prezzemolina perché mi sembrava non ci fossero altri ruoli, oppure inventarmi una nuova vita. La spinta me l'ha data il mio compagno Marco Uzzo e un nostro amico, proprietario di un'agenzia di comunicazione. 'Hai molti contatti, perché non li sfrutti?' E così ho fatto".

