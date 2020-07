Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino: "L'ho voluto perché bello e sexy". Le presunte corna a Belen, rispunta questa frase

11 luglio 2020 a

Il triangolo dell'estate, quello tra Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, è stato smentito da tutti con forza. Ma la notizia rilanciata da Dagospia sulla presunta scappatella tra Stefano e Alessia, scoperta da Belen e per questo miccia della crisi coniugale (che pare irreversibile) tra la showgirl argentina e l'ex ballerino di Amici, è una bomba di gossip destinata a durare ancora a lungo, grazie ai social e alle tante velenose trappole nascoste tra dichiarazioni e commenti anche stagionati.

Presunte corna? Le voci sulla cognata di Alessia Marcuzzi: un gesto drastico, "in casa è finita malissimo"

Ad esempio, il sito specializzato in gossip televisivo Bitchyf.it ripubblica la ormai famosissima foto del 2014 che vede tutti e tre i protagonisti affettuosamente abbracciati. Oppure l'intervista più recente, del 2018, in cui la Marcuzzi, conduttrice dell'Isola dei famosi, spiegava al settimanale Chi perché avesse scelto il quasi debuttante De Martino come inviato del reality: "L'ho voluto subito perché è amato dalle donne, è bello, è sexy. È un gran lavoratore e ha questa simpatia napoletana che conquista tutti. L'ho anche sfidato sui social a fare alcuni esercizi fisici come 'il ponte' e 'il ragno'". All'epoca si sorrideva, oggi meno.

