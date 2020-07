Coronavirus, Aishwarya Rai Bachchan ex Miss Mondo ricoverata d'urgenza con la figlia di 8 anni

18 luglio 2020 a

La star di Bollywood Aishwarya Rai Bachchan, insieme alla figlia Aaradhya di 8 anni, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale, dopo aver annunciato una settimana fa di essere stata contagiata dal coronavirus. Nello stesso ospedale sono ricoverati anche il marito attore Abhishek Bachchan, 44 anni, e il suocero Amitabh Bachchan, 77 anni, altra star del cinema indiano.

I Bachchan sono le celebrità di più alto profilo contagiate dal virus in India, Paese in cui soltanto nella giornata di ieri, scrive il Corriere della Sera, sono stati registrati 35 mila nuovi casi, che portano il totale a 1,038 milioni e 26 mila vittime dall'inizio della pandemia (671 soltanto ieri). Ex Miss Mondo 1994, Aishwarya Rai Bachchan era in quarantena autoimposta da domenica, ed è stata ricoverata dopo aver accusato difficoltà respiratorie.

