Patrizia Rossetti ed Emanuela Folliero, le due signore di Rete 4 insieme in tv? "Pronto un nuovo format"

Amiche. Da sempre. Ma anche colleghe. Belle e con un fisico da urlo. "Siamo anta e non ci importa dell’età", esordisce Patrizia Rossetti al telefono. Lo storico volto della tv sogna un reality insieme alla Bellissima di Rete4: Emanuela Folliero. Che puntualizza: "Siamo andate vicinissimo per fare Pechino Express". E la Rossetti ribatte: "Sarebbe davvero bellissimo. Magari ritrovarla con me al Grande Fratello Vip". Ma quel format non fa per Emanuela. "Non ci penso al Gf vip", dice. Da indiscrezioni, però, sembra che le due amiche abbiamo già scritto un format insieme. "È un programma del tipo Attenti a quelle due... Sarebbe davvero bello poterlo portare in tv. Ci proviamo", continua la Rossetti che ha vinto un’edizione di Pechino Express insieme a Maria Teresa Ruta.

