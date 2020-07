Te amare', il tormentone dell'estate di Gianni Mendes

21 luglio 2020 a

Gianni Mendes Toniutti, co-fondatore di TLRT, rinomato studio legale italo-americano, da sempre appassionato di musica e chitarrista da una vita, ha voluto trasformare il suo sogno in realtà, producendo un brano e un video, destinato a diventare il tormentone dell’estate. “Te Amarè”-https://www.youtube.com/watch?v=IdFrDLBGj-8

Mendes, recentemente a Le Iene nell’intervista nella quale ha rivelato quante migliaia di Euro ha pagato un “esperto” di social, che gli aveva promesso grandissima notorietà, ingannandolo, sta per diventare, secondo molti, il nuovo Gianluca Vacchi.

Mendes, madre brasiliana e padre italiano, nato in Brasile, cresciuto a Bologna, in Italia, si è laureato in diritto internazionale presso l'Università di Bologna nel 2002 e ha finito per lavorare in modo indipendente, nello studio legale che ha co-fondato nel 2009. I suoi followers lo conoscono come un grande mondano, amante della bella vita e dei viaggi, ma pochi sanno che Mendes è soprattutto un avvocato molto riconosciuto negli Stati Uniti, specializzato nel campo dell’immigrazione. Fra i suoi clienti, diversi VIP del mondo dell'arte, della musica, della moda e dello sport.

Nel 2017, è entrato da Zara, a New York, si è fermato di fronte alla scala mobile e ha fatto finta di essere un manichino umano. Sono state migliaia le visualizzazioni, che lo hanno reso molto visibile sui social network, oltre 260.000 visualizzazioni su Instagram e oltre 30.000 visualizzazioni su YouTube. Il video era così bello che molti media pensavano che Zara stesse uscendo con una campagna basata su manichini umani.

Il padre di Mendes era da giovane un chitarrista e un vero amante del Flamenco. Sin da piccolo ha visto passare da casa sua noti artisti dell'epoca, come Sabicas, Andres Segovia e Felix de Utrera, trasmettendogli il grande amore per la musica.

Mendes, infatti, ha iniziato a suonare la chitarra classica e brasiliana a soli dieci anni. Quando la sua famiglia notò le sue doti precoci e lo portò a studiare in Spagna, divenne uno dei pochissimi studenti dei maestri di Flamenco Manolo Sanlucar ed Enrique de Melchor.

Il suo primo singolo latino-pop, "Te Amaré”, un mix perfetto di canto, danza e chitarra, è ispirato ai ritmi latini e brasiliani. La produzione è di Tim Mitchell, produttore multi-Grammy di Shakira. Nel brano collaborano anche Lee Levin (batterista dei Bee Jees, Julio Iglesias e John Secada) e Guillermo Vadala (bassista di Ricky Martin, Jennifer Lopez e Laura Pausini). Nel video musicale, poi, la protagonista femminile è Candela Marquez, attrice spagnola di soap opera, molto conosciuta nel mercato ispanico.

Mendes è un uomo positivo; sui suoi social spinge i suoi follower a realizzare i loro sogni e il suo motto è " Il potere è nelle tue mani ", un vero esempio di forza nelle proprie capacità e amore per la vita. Mendes non dimentica mai però la sua professione di avvocato e gestisce uno studio legale riconosciuto dai media come il più prestigioso studio legale italiano americano sulla costa orientale. Indiscutibilmente è il nuovo fenomeno di tendenza, che farà ballare tutti in quest’estate 2020, un esempio di messaggi positivi, di amore per la vita e forza e motivazione.

Tutte le discoteche hanno suonato il suo pezzo; "non me lo sarei mai aspettato!! Ho veramente avuto un supporto incredibile sia dal mio pubblico nei social che dai professionisti del settore! "-dice Mendes-" ho ricevuto tantissimi commenti positivi sul pezzo e sono veramente felice! Hanno suonato il pezzo locali in tutta Italia, da Milano a Ischia alla Sicilia…insomma dappertutto. Sono veramente soddisfatto di come tutto stia andando !

Il suo è un brano super ripostato; "con l’estate che sta arrivando, credo che sia un pezzo che porti allegria, spensieratezza, e voglia di ballare. Dopo tanti mesi rinchiusi in casa per il Covid, ci vuole adesso un po’ di relax e voglia di libertà, e credo il pezzo susciti in tutti proprio questi sentimenti!"

E Mendes fa un primo bilancio a pochi giorni dal lancio del pezzo e del video; "abbiamo spaccato! Il pezzo sta andando veramente alla grande. Ha fatto più di 65k visualizzazioni su YouTube, e anche su Spotify sta prendendo molto bene. Tantissima gente mi ha ripostato con la canzone, da influencers molto famosi alla gente in vacanza al mare. In più, ci sono già tantissimi locali in tutta Italia che stanno suonando la versione club. Che dire….non potrei pretendere di più! "

Ad Agosto e Settembre tanti i programmi; "sarò in Italia, nella mia amata Sardegna!! Con il mio team, stiamo pianificando alcune collaborazioni veramente interessanti, ma non ti posso ancora dire niente,,,tutto top secret!! A partire da Settembre, ho in progetto di lavorare sul mio secondo singolo. Mi piacerebbe collaborare con qualche artista di uno stile totalmente diverso dal mio, tipo la Trap, Hip Hop, o Reggaeton. Amo quando in una canzone si mischiano più ritmi, più culture. Mi piacerebbe molto anche poter fare qualche live. Con il mio lavoro di avvocato, è tanto tempo che non faccio più uno show davanti ad un pubblico in carne ed ossa, e l’adrenalina che ti da suonare e cantare davanti al pubblico, non te la dà nient’altro!

