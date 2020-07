Nonostante tutto, si balla in tutta Italia: dalla Praja di Gallipoli al Naiades sul Lago Maggiore

31 luglio 2020 a

Non è un'estate facile, ma le opzioni per chi ha voglia di divertirsi per fortuna non mancano. Scelta, qualità, divertimento. Da Nord a Sud il livello è alto e le proposte sono diverse tra loro: alcune discoteche si rivolgono ad un pubblico giovane, con artisti italiani e internazionali. Altri locali propongono dinner show esclusivi dedicati agli adulti. Ci sono anche one night che mettono in scena spettacoli in grado di emozionare... e accanto a locali che offrono divertimento a chi deve restare in città, ecco belle novità, in zone che sinora non facevano rima con il divertimento.

Partendo dalle 'classiche disco da vacanza', ecco Gallipoli e la Praja di Lido Baia Verde. Grazie a Musicaeparole, realtà tra le più attive al Sud Italia e non solo, resta uno dei luoghi simbolo del divertimento italiano. Dopo un luglio infuocato (con Bob Sinclar, Gué Pequeno, Andrea Damante, Ana Mena...), ad agosto tornano Gabry Ponte (6/8, 17/8), lo svizzero Dj Antoine (3/8, 22/8). Gianluca Vacchi è atteso l'1 agosto, mentre Elettra Lamborghini il 14. E le sorprese non sono finite...

Samuele Sartini, top dj italiani famoso a svariate latitudini per il successo “Love You Seek”, a cui ha attinto il compianto Avicii fa invece ballare top club Villa Papeete, a Milano Marittima (RA) l'1 agosto ed il 5 settembre. Tra gli altri locali in cui porta la sua house, ecco il RioBo di Gallipoli o La Via Delle Spezie di Reggio Emilia. Il 7 agosto esce su Enormous Tunes esce 'Roses', che già piace ad un certo Bob Sinclar...

Chi ha voglia di dinner show sulla spiaggia e party d'eccellenza può seguire invece il romagnolo Mitch B., che con la recente "Love Is My Music", prodotta con i Meters Follow, sta ottenendo ottimi risultati. Il 2 e l'8 agosto, ad esempio, porta la sua organic house e la sua electronica balearica all'esclusivo Me Beach di Lido Adriano, il 7 è al White Beach di Cervia, mentre il 10 è al Paparazzi di Milano Marittima.

Tra le one night in bilico tra pop e reggaeton, ecco Vida Loca, crew di artisti (dj, artisti, ballerini) in grado di creare show ed entertainment di livello assoluto. In uno spettacolo che segue un "canovaccio" sempre simile e mai uguale. Si balla il suono del momento, ossia successi, urban, & house. Ogni domenica va in scena alla Villa delle Rose di Misano Adriatico. E in agosto, due appuntamenti fissi in Salento: il giovedì al Blubay di Castro, il lunedì al Gallipoli Resort.

Tra le novità ecco Naïades Summer Club, a Verbania, sul Lago Maggiore. La location è il fresco parco di Villa Giulia, un importante edificio ottocentesco poi divenuto Kursaal, una storica sala da ballo. Staff artistico di livello e in console la super vocalist Khady Voice e una garanzia come Filippo Marchesini sono il tridente d'attacco. Dopo il successo dell'inaugurazione del 25/7, l'1 agosto arriva Valentina Dallari e presto star come Cristian Marchi.

Si balla all'aperto, ed in totale sicurezza, anche alla Vecchia Fattoria, disco dai grandi spazi a Belvedere Marittimo (Cosenza). Christian Vieri ha dato il via lo scorso 25/7 ad una estate scandita da ospiti internazionali. Nata nel '89, la Vecchia Fattoria è ospitata da un antico casale e nel tempo ha ospitato grandi protagonisti della scena musicale come S-Express, Deejay Time, Gloria Gaynor, Joseph Capriati, Marco Carola. L'1 agosto arriva Rocco Hunt e sono attese altre star tra pop ed elettronica.

Veniamo ai locali cittadini, perfetti per chi ha voglia di ballare anche se non è in vacanza. Un esempio perfetto è il Nikita #Costez, a Telgate (Bg), a due passi dall'A4. Ogni venerdì e sabato notte i party sono un appuntamento imperdibile. Si sono visti, a luglio 2020, Ludovica Pagani, la vocalist Chiara Giorgianni, il party Una Mas, tra gli altri. Le colonne musicali del #Costez sono i dj Steven Nicola e Nicola Zilioli.

E in Veneto? Ecco Villa Bonin Club & Restaurant, a Vicenza, continua. Tra i party, c'è Besame, che torna con la sua colorata crew sabato 1 agosto e spegne le candeline. In console tra gli altri Andrea Bozzi, Double Dj, Aryfashion e Ares Favati. Il 14, tocca a 90 Wonderland, un tuffo nel passato tra animazione, dj, gadget e video. Ogni serata inizia presto, dall'aperitivo ad una cena a 5 stelle. E per chi ama il sound latino, ogni venerdì c'è Que Pasa nel giardino esterno El Cielo con la musica latina di Dj Rubio.

Altra realtà cittadina importante è MOLO Brescia. Ci si diverte con gli amici in sicurezza e lo slogan è We Are Stronger, perché tornare a ballare con gli amici dopo tanto tempo conta. Il giovedì c'è Frio e, per anticipare il relax del weekend, si comincia alle 22.30. Ogni venerdì c'è Tropea, party per clubber very Pigri con belle vibrazioni musicali. Il sabato invece 100% MOLO, con artisti e dj simbolo di questo spazio.

