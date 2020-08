Mara Venier, la frattura non basta: altro guaio, rovinosa caduta nel giardino di casa

04 agosto 2020 a

Un periodo sfortunato per Mara Venier, la mitica conduttrice di Domenica In, che si era fratturata un piede e fu costretta a condurre le ultime puntate del programma di Rai 1 con una vistosa ingessatura. Periodo sfortunato perché Zia Mara è incappata in un altro incidente. Nella serata di lunedì 3 agosto, tornando a casa dopo una cena con famiglia e amici, è caduta. La Venier è inciampata nel giardino di casa, dopo non aver visto un gradino: "Era buio, non lo ho visto", ha raccontato in una story su Instagram. Questa volta le è andata meglio: nessuna frattura, soltanto una brutta botta e un'ammaccatura al ginocchio. Fortunatamente la gamba coinvolta non è la stessa della frattura al piede: "Mi è andata bene, mi devo far benedire ragazzi...", ha concluso con ironia la Venier.

