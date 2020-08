Loredana Lecciso e Cristiano Malgioglio insieme in tv: ecco dove li vedremo

Francesco Fredella 07 agosto 2020 a

Notizia bomba! Preparatevi a vederli di nuovo insieme. Proprio nello stesso studio televisivo, come era avvenuto qualche mese fa a Live non è la d’Urso (con ascolti record). Alle nostre orecchie arriva un’indiscrezione che farò il giro del Pianeta: un tv spagnola - la più importante tra quelle presenti nel Paese iberico - vorrebbe Cristiano Malgioglio e Loredana Lecciso come giurati di un nuovo talent. E allora Cristiano, per convincere Loredana, è volato a Cellino.

Cristiano Malgioglio al mare irriconoscibile, ecco cosa è successo al suo arrivo

Secondo quell’indiscrezione esclusiva che giunge alle nostre orecchie, i due si sono messi a chiacchierare a lungo insieme ad Al Bano, compagno della Lecciso. E pare che Loredana abbia accettato la nuova sfida professionale. Si tratta di dodici puntate, che dovrebbero essere registrare in Spagna a ottobre. In questo nuovo talent ci saranno quattro giudici: due spagnoli e due italiani, appunto Loredana e Cristiano. Il produttore di questo programma, che andrà in onda nella più importante televisione spagnola, ha detto di essere pronto a tutto pur di avere in studio Loredana e Cristiano, che in una delle ultime puntate di Live non è la d’Urso hanno fatto impennare la curva dello share, regalando ascolti altissimi ad un programma che, però, ha sempre battuto la concorrenza. Adesso, la Lecciso - legatissima ad Albano - pare che si sia già messa a studiare lo spagnolo. Bagagli pronti. Nelle prossime settimane dove essere in Spagna per le prime riunioni.

