Ilaria D'Amico, il gelo in diretta Sky: "Vialli mi guardava il seno, non capivo". Il suo momento più imbarazzante

Ora è ufficiale: Ilaria D'Amico lascia i programmi sportivi di Sky dopo 18 anni di onoratissima carriera e regala al Corriere della Sera una "chicca", un ricordo tra il divertito e l'imbarazzato legato al suo ritorno in onda dopo la nascita del mio primo figlio. "Lo allattavo in camerino. In studio, a un certo punto Vialli mi lancia occhiate al seno, non capivo... Poi ho visto le chiazze sul vestito per la montata lattea... da allora vesto di nero".

"Questi anni - conclude seria - sono stati anche questo. Quando ho capito che con Gigi (Gigi Buffon, il suo compagno dal 2014, ndr) era una cosa seria sono andata dal mio editore, pronta a lasciare tutto. Mi ha risposto: noi ti abbiamo sposata prima".

