Carlo Calenda contro Massimo Boldi: "Ci tappano la bocca con le mascherine? Magari, parla a vanvera"

Ha fatto rumore lo sfogo di Massimo Boldi su coronavirus, governo e mascherine. "Stiamo vivendo un mondo che NON va per niente bene - ha scritto su Facebook l'amatissimo attore comico, 75 anni -. I potenti padroni del pianeta hanno dichiarato guerra a se stessi, non importa cosa è accaduto, non basta, vogliono terrorizzare il mondo ancor di più mari, Monti, regioni, stati". Tutto questo, suggerisce, sarebbe legato alla pandemia: "Il popolo ha paura, teme la fine di un mondo a loro perfetto così come l’hanno conosciuto, non vogliono tapparsi la bocca con mascherine da Pecos Bill. Forse è tempo che ritorni il salvatore dei mondi, si Lui... Il supremo, nostro Signore che si manifesti in qualsiasi forma atta a combattere la malasorte è l’indifferenza dei Governi di ogni stato, i padroni del mondo, cacciandoli per sempre dal paradiso terrestre. Lo dico e lo ripeto - conclude -, ci vuole pazienza e coraggio ma vinceremo ancora dopo 2000 anni".

oldi in Rete ha fatto il pieno di like, ma anche di sfottò e critiche, come quella addirittura di Carlo Calenda che, se la prende con lui e con Flavio Briatore. "Sarei molto felice della chiusura spontanea delle bocche che parlano a vanvera - scrive su Twitter il leader di Azione rispondendo a un altro utente -. Vale per Briatore così come per Boldi. persone note che danno messaggi superficiali durante una pandemia sono pericolose".

