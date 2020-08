Maurizio Costanzo, la confessione privatissima sulla vita con Maria De Filippi: "L'amore? Ovvio"

Francesco Fredella 28 agosto 2020 a

Festeggiamento doppio: compleanno e nozze d’argento con Maria De Filippi. Oggi per Maurizio Costanzo è un giorno davvero speciale. Il padre del talk show televisivo lo trascorre tra lavoro e qualche piccola pausa ad Ansedonia. Si sa: Costanzo lavora sempre. Odia andare in ferie. Mai fermarsi. Giornali e tv, Maurizio si gode l’abbraccio del suo pubblico. Che virtualmente gli manda gli auguri. Costanzo ha coniato l’idea di “parentela mediatica”: una vera intuizione, sempre attuale. Venticinque anni fa il matrimonio con la De Filippi, celebrato in Campidoglio da Rutelli. “Mi sarei separato se ci fosse stato qualcosa che non sopportavo. L’amore è ovvio ma non basta da solo. Molti pensano che ciò che lega me e Maria sia il lavoro, ma non è così, è ben altro”, dice Costanzo. Tra lui e Maria chi ha cambiato di più la tv? “Ambedue, seppur in maniera diversa…Io ho portato in Italia il primo talk show, lei ha fatto il primo talent…”, risponde a Vero. Alla fine dell’intervista sbotta e a proposito della fine tra Stefano e Belen dice: “Non me ne può fregar di meno…Non seguo particolarmente le notizie di gossip, quindi me ne sono disinteressato…”.

