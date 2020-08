Roberto Giacobbo torna con Freedom, puntata sull'attentato alle Torri Gemelle: "Ecco la verità, parleranno i fatti"

30 agosto 2020 a

L'11 settembre Roberto Giacobbo sbarca su Italia 1 con il suo nuovo programma Freedom - Oltre il confine e la prima puntata sarà dedicata al "mistero" delle Torri Gemelle, nel diaciannovesimo anniversario del terrificante attentato terroristico di matrice islamica che ha sconvolto New York e il mondo. Il divulgatore diventato famoso con Voyager intende affrontare tutti i grandi "buchi neri" dell'umanità, dai dinosauri alle piramidi, dall'Aldilà a Nostradamus e i viaggi nel tempo. Materie ad altissimo rischio di "bufale", proprio come l'attentato alle Twin Towers. Giacobbo, intervistato dal Messaggro, sgombra il campo da sospetti ed equivoci: "Parleremo solo dei fatti. Abbiamo intervistato il capo dei vigili del fuoco di New York, e avremo come testimone una ragazza di Roma. Sarà molto toccante".

