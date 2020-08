Myrta Merlino, speciale scuola day domenica 13 settembre. Nuovo programma, "processo alla Azzolina"

31 agosto 2020 a

a

a

Sarà Myrta Merlino a "processare" Lucia Azzolina in tv. Il direttore di La7 Andrea Salerno annuncia per il 14 settembre, giorno previsto per la riapertura degli istituti, "uno scuola day: seguiremo per tutta la giornata con i nostri programmi il rientro nelle aule". Per molti si tratta del D-Day per il ministero dell'Istruzione e per il governo in generale, a una settimana da elezioni regionali e referendum: se dovesse regnare il caos, come probabile viste le tappe di avvicinamento, sarebbe un colpo letale per l'immagine già traballante dell'esecutivo.



Anche per la valenza politica della data, la domenica 13, vigilia dell'appuntamento, la Merlino debutterà con un nuovo programma "di taglio giornalistico", spiega Salerno al Corriere della Sera. Un programma inedito per La7, che ha sempre lasciato scopero il daytime domenicale non opponendo, di fatto, resistenza allo strapotere di Mara Venier e Domenica In da un lato e Barbara D'Urso con Domenica Live dall'altro. Per questo difficile debutto, dunque, logico affidarsi alla collaudatissima conduttrice di L'aria che tira e a un "tema caldo per i cittadini e per la politica". Un tema che ovviamente verrà ripreso in tempo reale la mattina successiva proprio a L'Aria che tira, quando le polemiche, si immagina, staranno già montando.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.