Il video di Nocciola, iI nuovo singolo di Alberto Caramella Foà , girato tra l'arte e la bellezza di Fermo

Canta un certo Vasco Rossi che "C'è chi dice no" e si potrebbe aggiungere "meno male". Altrimenti si potrebbe pensare che la musica ai tempi dei download sia solo rap, trap e rumore a prescindere, da godersi -anzi, consumarsi- come riempitivo del silenzio se non addirittura dello sballo. Invece la canzone d'autore, le parole che arrivano dritte al cuore e il talento di alcuni musicisti vanno formando una sorta di linea Maginot, di resistenza più o meno spontanea, che fa ben sperare, con qualche giovane e persino qualche sorpresa "datata" (ma attenti a credere che a comprare musica siano i giovani) e apparentemente fuori da ogni logica commerciale, ma con qualcosa da dire, raccontare e, appunto, cantare. Una di queste sorprese, nel testo scritto e interpretato da Alberto Caramella Foà e nella musica del Maestro Massimo Germini -due che insieme passano abbondantemente il secolo, per età e forse per visione- è "Nocciola (il colore degli occhi)", brano intenso che parla d'amore ma forse anche no, o anche sì, ma in maniera originalissima, tra canzone, poesia, immagini ed emozioni, un po' alla De Gregori, un po' Brel e un pizzico del professor Vecchioni, di cui Germini è "orchestra" -a proposito del tempo che scorre- da oltre vent'anni.

Ma arte e bellezza non hanno età e la "sostenibile" leggerezza di una canzone capace di emozionare è comunque insieme fede e coraggio perchè, come recita il testo: "l'amore succede"... Ancora più coraggioso il videoclip dove, grazie a gentile -ed entusiasta- concessione dell'Amministrazione cittadina di Fermo e del Sindaco Calcinaro, appare addirittura il "Rubens" (foto) per non dire delle scene girate al Teatro dell'Aquila e nella Sala del Mappamondo dove sono custoditi migliaia e migliaia di libri antichi. I testi, i volumi e la stessa sala, all'interno del Palazzo dei Priori, sono stati messi a rischio e dura prova dal terremoto del 2016 e solo grazie all'iniziativa e al merito, alla passione e alla dedizione dei dipendendenti comunali e dei volontari tutto è stato recuperato, rimesso in sicurezza e la biblioteca e l'archivio nuovamente catalogati e aperti al pubblico. La cultura, la Storia, la magia e l'arte per la prima volta in una clip musicale. Insieme al mare e alla bellezza, alla sensualità dell'attrice protagonista, la giovane Elisa Marras (foto), fortemente voluta proprio da Foà "per l'intensità e l'energia della ragazza prima ancora che dell'attrice, per il colore e le emozioni che sprigiona ad ogni passo e sguardo e anche -racconta- per la musicalità dei movimenti e del suo lato B". "Nocciola sono io -racconta la bella e talentuosa Elisa- le parole e le note della canzone mi hanno rapita, mi ci hanno trasportata dentro come un cartone animato. Un vento leggero e mirato che ti arriva dritto al cuore senza avvisarti. Nocciola è emozione allo stato puro e spero di essere riuscita a trasmettere, nel video, tutta l'emozione e la passione che il brano ha trasmesso a me"...

Un omaggio a Fermo, ma soprattutto alla bellezza, alla vita, alla qualità della vita e delle persone, dello straordinario di tutti i giorni e delle piccole grandi cose, "alla lentezza -dice l'autore- che in città come la mia Milano è valore ormai accantonato, presi come siamo tutti, a correre sempre dietro a non si sa bene cosa, ma che nei luoghi del cuore ancora ci accompagna nel gustare, assaporare, respirare, vivere piano ed emozionarci forte". La regia è della vulcanica Elisa Alloro e la clip accosta sacro e profano, coniugando -spiega lei- l'amore di Alberto e della canzone per i cavalli, le donne, la donna della vita, la poesia e, appunto, per la bellezza e l'amore, le emozioni, la musica".

