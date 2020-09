Lilli Gruber a Otto e mezzo, la diretta si fa piccante: maglietta trasparente e reggiseno nero a vista

25 settembre 2020 a

Colpo di scena a Otto e mezzo, con Lilli Gruber che arriva là dove osano solo le aquile. No, pretendere che riconosca a Matteo Salvini o Giorgia Meloni qualche ragione è obiettivamente troppo, per Lilli la Rossa. Ma la regina delle serate di La7, indubbiamente, stupisce per il coraggio: sempre elegantissima, venerdì sera si concede uno strappo alla regola con un dettaglio decisamente ardito e seducente.

Sotto la giacca, una maglietta trasparente e leggerissima che lascia tatticamente intravedere un reggiseno nero decisamente sensuale. D'altronde, già alla prima puntata di questa nuova stagione, la conduttrice bolzanina aveva saputo stupire sfoggiando capelli biondi, un taglio molto "rock" e una giacca di pelle che la rendevano irriconoscibile.

