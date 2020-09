Grande Fratello Vip, la pesante rivelazione di Selvaggia Lucarelli: "Cosa c'è davvero dietro il coming out di Gabriel Garko"

26 settembre 2020 a

Selvaggia Lucarelli ne è sicura: "Gabriel Garko è stato usato per spostare l'attenzione". La firma di Tpi crede fermamente che il Grande Fratello Vip, con la puntata di ieri sera, venerdì 25 settembre, abbia evitato l'argomento "Ares-Gate". Il coming out non esplicito dell'attore, dunque, sarebbe servito a oscurare l'argomento più delicato, quello dell'agenzia dei vip Ares, definita da Adua Del Vesco e Massimiliano Morra una setta.

"Quindi - prosegue la Lucarelli su Instagram - al GFVIP c'è una che dice che stava in una setta, ma un'altra setta più in alto l'ha zittita, quindi si è spostata l'attenzione su uno che si è dato un pugno in faccia da solo e su uno che ha detto sono "ga..." e se è "gay" o "gambero di Mazzara" ce lo dice a Verissimo". La giornalista fa riferimento a un'altra vicenda molto discussa: l'accusa di Dayane Mello a Iconize, ex del concorrente Tommaso Zorzi che, a suo dire, avrebbe finto un'aggressione omofoba.

