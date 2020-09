Francesca Fialdini, esperienza sconvolgene: "Bestemmiava con voce da uomo, la prova dell'esistenza del Demonio"

27 settembre 2020 a

Una sconvolgente esperienza a contatto col male. Francesca Fialdini, presentatrice del fortunato Da noi... A ruota libera, talk di Raiuno che segue Domenica In, ha confessato a DiPiù di avere avuto la prova dell’esistenza del Diavolo. Durante una messa, spiega, una donna iniziò a parlare con una voce da uomo e bestemmiava: "Iniziammo a pregare Dio intensamente per lei per liberarla dal male e si calmò. Mi resi conto che la preghiera è davvero una arma potente in mano alla fede".

Il suo rapporto con la Fede è molto forte. A Lourdes "mi sono ritrovata a piangere davanti alla grotta. Non erano lacrime di sofferenza, ma di felicità. La fede non si può raccontare, possiamo solo provare a viverla". Nel suo lavoro più volte si è incrociata con la Santa Sede: "Ho collaborato in più occasioni con la sala stampa vaticana e ho avuto incontri ravvicinati e straordinari con tre Pontefici".

