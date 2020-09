Grande Fratello Vip, fango su Patrizia De Blanck? La furia della figlia Giada: chi porta in tribunale

28 settembre 2020 a

Ci vediamo in tribunale. Questa, in estrema sintesi, la promessa di Giada De Blanck, figlia della contessa Patrizia De Blanck, nel bene e nel male protagonista assoluta fino ad ora di questo Grande Fratello Vip, il discusso reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Il punto è che in diversi programmi televisivi è stata messa in dubbio la nobiltà della donna, ipotizzando anche che fosse stata adottata o che fosse la figlia di Benito Mussolini. E così la figlia Giada annuncia il contrattacco: "Io ho intrapreso un mio percorso, con un legale di fiducia che mi segue, a tutela della mia famiglia, una famiglia storica internazionale". Un lungo sfogo, con cui Giada difende la madre Patrizia, e in cui spiega perché non era ancora intervenuta su questa vicenda. "Mi dissocio totalmente sia da chi va in tv a sparlare su di noi con un sacco di informazioni false, sia dai programmi che continuano a dar loro spazio", ha aggiunto. E ancora, in un post su Instagram, ha concluso: "Sono serena perché a breve tutto sarà chiarito e chi sta sbagliando in maniera vergognosa dovrà chiederci scusa e assumersene la responsabilità".

