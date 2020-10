Ezio Greggio contro Mediaset: "Abbassamento di livello vergognoso, disgraziati in una casa o su un'isola"

06 ottobre 2020 a

"Una roba vergognosa". Così Ezio Greggio definisce la deriva reality della tv commerciale, compresa Mediaset. Lo storico conduttore di Striscia la notizia, intervistato dal Secolo XIX, rilascia giudizi durissimi e sorprendenti, visto che vanno a colpire proprio l'azienda di cui da quasi quarant'anni è uno dei volti più amati e iconici. "Detesto l'abbassamento di contenuti, basta con questi disgraziati buttati su un'isola o dentro una casa", con riferimento esplicito a Isola dei famosi e Grande Fratello, due show di punta del Biscione. "Credo sia una roba vergognosa e continuerò a dirlo: per forza poi il pubblico ti lascia e si cerca i film su Netflix". La sua, in ogni caso, vuole essere "una critica costruttiva verso un'azienda a cui voglio molto bene", ma precisa: "Amo la tv rispettosa, fatta con autori, conduttori e professionalità. Detesto i reality e lo schiacciamento al basso che sta facendo Mediaset non mi piace assolutamente. Quest’estate la replica della mia La sai l’ultima? ha ottenuto il 10% di share offrendo due ore di divertimento sano e nobile".

"Mi guardò sconcertato, era tutto finito": Ezio Greggio, il "drammatico" primo incontro con Silvio Berlusconi

Un certo imbarazzo a Cologno Monzese. Greggio, raggiunto poi telefonicamente da Un giorno da pecora via Enzo Iachetti, ha sgombrato il campo dagli equivoci: "Non ho mai avuto la tentazione di lasciare Striscia la notizia. Io e Antonio Ricci siamo i ministri di questa che ormai è un’istituzione. Mi diverto molto, da 33 anni: l’affetto è sempre stato immenso e il pubblico non va mai tradito, va amato e rispettato".

