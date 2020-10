Al Bano Carrisi, "senza drammi e tragedie": una pesantissima frase sul passato con Romina Power nel messaggio a Yari

08 ottobre 2020 a

Tutto in famiglia. Al Bano Carrisi parla del figlio, Yari Carrisi, nato dal matrimonio con Romina Power. Oggi, Yari è fidanzato con Thea Crudi, conosciuta anche come Thea Mantra, con la quale ha imbastito un duo musicale, nel solco di quanto fatto dai genitori. E Al Bano, in un'intervista a Oggi, spiega cosa desidera per suo figlio: un amore come quello che ha vissuto lui con Romina, magari con un finale differente. "A mio figlio Yari e alla sua fidanzata Thea auguro l’amore che abbiamo avuto io e Romina, ma con un finale diverso - ha affermato il cantante di Cellino San Marco -. Io e Romina abbiamo vissuto gioie e tragedie, per loro vorrei un percorso netto, senza drammi", conclude Al Bano Carrisi, con un'allusione ai momenti difficilissimi che la coppia ha dovuto affrontare.

