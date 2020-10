Mario Tozzi, il geologo più famoso d'Italia e quel clamoroso flirt giovanile: "Sì, è stato con mia sorella"

13 ottobre 2020 a

Mario Tozzi ha iniziato fin da piccolo a fare il latin lover. Lo rivela il suo amico e giornalista Daniele Cernilli. Le avventure giovanili del geologo, divulgatore scientifico e polemista sono state raccontate proprio da Cernilli durante la presentazione della Guida essenziale ai vini d'Italia 2021. Cernilli ha ricordato il fidanzamento di Tozzi con Alessandra, sua sorella, al liceo Augusto.

Non lamentiamoci della natura, i disastri e le frane sono solo colpa dell'uomo

Cernilli, scrive il Tempo, ha così confermato di sapere coinvolgere il pubblico con la sua arte oratoria. E di essere anche un esperto di gossip. Come rivelato dalla conoscenza della capacità di Mario Tozzi di sedurre le donne fin da giovanissimo. Intanto il geologo dopo il successo della prima edizione sarà di nuovo in prima serata con “Sapiens – Un solo pianeta” in onda da sabato 24 ottobre alle 21.45 su Rai3.

