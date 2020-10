Antonella Clerici in lutto, morta suor Stella Okadar della Prova del cuoco: "Un periodo davvero terribile"

16 ottobre 2020 a

"Un periodo davvero terribile". Il dolore di Antonella Clerici arriva anche via Instagram: lutto alla Prova del cuoco, è morta suor Stella Okadar, la francescana tante volte in studio a Raiuno e protagonista di divertenti siparietti con la Clerici, Elisa Isoardi e con lo chef Andrea Mainardi, con cui la religiosa metteva in scena la "rubrica" Il diavolo e l'acqua santa. A presentare suor Stella alla Clerici era stata Sonia Bruganelli, e non a caso la moglie di Paolo Bonolis ha voluto salutarla commossa. La Clerici aveva appreso in diretta due giorni fa a E' sempre mezzogiorno della morte del suo storico collega a Dribbling e Domenica Sprint Gianfranco De Laurentiis.

E anche Mainardi, ex Grande Fratello Vip, ha lasciato il suo ricordo su Instagram: "Immensa Suor Stella... Mi avevi scritto poco tempo fa per il mio papà (morto lo scorso marzo, ndr), e adesso sono io che scrivo a te. Il diavolo e l'acqua Santa, quante risate, avevi sempre una parola per tutti... Riposa in pace"

