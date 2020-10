Antonio Ricci, il papà di Striscia la Notizia ricoverato per coronavirus ad Albenga

18 ottobre 2020 a

Il coronavirus colpisce anche Antonio Ricci: dopo essere risultato positivo al tampone, il "papà di Striscia la Notizia è stato ricoverato all'ospedale di Albenga, la città in cui è nato. Un ricovero che viene definito "precauzionale", deciso dalla famiglia dell'autore televisivo insieme ai medici. La notizia era iniziata a circolare già nella serata di sabato 18 ottobre e ora trova conferme ufficiali. Striscia la Notizia andrà comunque in onda regolarmente, sotto la conduzione di Ficarra e Picone, la coppia attualmente al timone. Il programma di Canale 5, per inciso, non si era mai fermato neppure durante il lockdown. Auguri di pronta guarigione Antonio Ricci, che ha compiuto 70 anni lo scorso giugno.

