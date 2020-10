I Fatti Vostri, Marcello Cirillo fulmina Giancarlo Magalli: "Non rispondo"

Francesco Fredella 29 ottobre 2020 a

Marcello Cirillo. Il musicista storico de I Fatti vostri, insieme al grande Demo Morselli. Lui, che ha chiuso i ponti con Giancarlo Magalli e con Rai 2, non ha mai perso la verve comica. Quando gli telefoniamo ci risponde suonando il pianoforte. “Uno dei tanti, uno dei quattro. Questo è un Petrof, uno buono. Quanto l’ho pagato...Ma ne ho in totale quattro, gli altri sono del mio passato. Li suono tutti nella mia casa in campagna a Formello. Quando vado nella stanza dei ricordi suono quello di quando ero ragazzo e poi via via...”, racconta Cirillo che il venerdì sera è in onda con Casa Marcello Night: un programma social che dovrebbe andare in onda in tv.

Nella lunga diretta social ci sono sempre grandi personaggi: Arbore, Morselli e non solo. Tutti amici di Marcello, tutti amanti della musica. Che è la vera protagonista della serata. Ma quando gli facciamo la domanda, scontata, su Magalli Cirillo cambia musica. “Non rispondo”, dice. E il caso si chiude. Prima di chiudere il telefono parla del Grande Fratello Vip. “Maria Teresa Ruta la conosco bene, abbiamo fatto Pechino Express. Dovrebbe lasciare più spazio a sua figlia Guenda. Mentre Stefania Orlando è una donna pazzesca: dolce e sensibile. Ho lavorato a lungo con lei. Dovrebbe uscire il suo vero lato umano”.

