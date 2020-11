Flavio Insinna, giù la maschera: "Carlo Conti? La verità sul nostro rapporto"

Francesco Fredella 04 novembre 2020 a

Attore. Presentatore. Mattatore. Romano doc. Flavio Insinna è tutto questo, ma anche molto di più. E su Tv Sorrisi e canzoni, il conduttore de L'Eredità su Rai 1, si confessa senza segreti. “Sono inquieto, sono uno che non si dà mai pace”, dice. Il famoso conduttore in forza a Viale Mazzini è alla guida del game della Rete ammiraglia. E nella lunga intervista parla anche di Gerry Scotti e Carlo Conti. “Non siamo nemici, io lo aspetto e spero che possiamo tornare presto a giocare insieme”, racconta. Poi spunta un gustoso, simpatico, retroscena. Il camerino di Flavio Insinna è vicino a quello di Gabriele Cirilli. Carlo, dice, è come un preside. “Ci controlla”, precisa il conduttore. E poi rimarca: “Ci sentiamo di continuo”.

