Gigi Proietti, lo straordinario omaggio di Roma: "Chi non si fa i ca*** suoi". Avete capito cosa state vedendo?

Roma continua ad omaggiare uno dei suoi grandi figli: Gigi Proietti. L'ultimo regalo all'attore appena scomparso è la scritta apparsa sul display di un bus Atac in una foto che ha fatto il giro dei social in cui campeggia una serie di numeri "18". Il riferimento è a uno degli sketch più popolari e amati di Proietti, immortalato anche nel film "Le barzellette" diretto da Carlo Vanzina nel 2004: l'attore si sveglia pronunciando la parola "diciotto" e continua a dirla una volta uscito di casa rivolgendosi a chiunque incroci il suo cammino. La scena termina proprio su un autobus , quando uno dei passeggeri gli chiede perché ripeta in continuazione il numero e lui replica "eccone un altro che non si fa i ca### sua, 19, 19, 19...."

