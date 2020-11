Iva Zanicchi positiva al coronavirus: "A chi l'ho attaccato", la clamorosa confessione in un video

05 novembre 2020 a

Iva Zanicchi è risultata positiva al coronavirus, aggiungendosi alla lunga lista dei personaggi dello spettacolo che lo hanno preso. Fortunatamente la cantante è in buone condizioni ed è a casa, anche se non ha fatto mistero di essere molto dispiaciuta per la persona che è risultata contagiata a causa sua. “Purtroppo l’ho attaccato anche a mia sorella”, ha dichiarato in un video sui social la Zanicchi, che poi ha aggiunto: “Non c’è niente di male a dirlo, me lo sono beccato. Purtroppo l’Italia è piena di coronavirus”. Ciò però non le ha fatto perdere il sorriso, l’allegria e la spensieratezza che l’hanno sempre contraddistinta: “Ho il coronavirus ma sto bene e comunque state tranquilli perché non ho perso l’allegria, per questo ho voluto fare questo video”. La Zanicchi ha poi invitato tutti a fare la massima attenzione e a non abbassare mai la guardia fintanto che l’emergenza perdura.

